Cote d'Ivoire: Filière banane - Les parlementaires européens visitent une plantation sur la route de Dabou

Le sommet UA-UE n'a pas été que des conférences et panels, il a permis à une délégation de parlementaires européens de se rendre dans une plantation de banane à Grand-Nieky, sur la route de Dabou, sur invitation de l'Association Afruibana, groupement panafricain de producteurs et exportateurs de fruits. Ce, pour mieux comprendre les enjeux des secteurs agricoles et fruiticoles en Afrique.

La délégation du Parlement européen était composée de la députée britannique Linda McAvan, présidente de la Commission développement, de la députée néerlandaise Judith Sargentini, membre de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, du député hongrois György Holvenyi, membre de la Commission du développement et de la députée allemande Maria Noichl, membre de la Commission de l'agriculture et du développement rural.

Ces parlementaires ont été reçus par les dirigeants d'Afruibana, M. Owona, président de l'association et co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et M. Kakou Gervais, vice-président de l'association et ancien ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire.

Alors que les négociations pour les accords de post-Cotonou vont débuter, l'association Afruibana a tenu à faire connaître aux parlementaires l'importance de la filière banane pour les pays africains en se rendant directement sur le terrain.

La filière banane est essentielle pour les équilibres économiques et sociaux de nombreux pays africains. Car représentant plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects.

Lors de cette visite, la délégation du Parlement européen a pu assister aux différentes étapes du travail dans la plantation: la récolte, le traitement du fruit, le conditionnement et l'emballage pour l'envoi à l'exportation.

Dans le domaine du Grand-Nieky, la délégation a également pu visiter l'école, le dispensaire et la maternité mis à disposition des salariés et des communautés locales.

Dans le « territoire du fruit », les entreprises sont appelées à contribuer au développement économique et social sous de multiples aspects.

« Cette visite était enrichissante. Elle nous a permis de mieux saisir l'importance de la filière banane, avec ses nombreuses retombées positives sur le plan économique et social.

On voit bien que l'avenir de la jeunesse africaine se déroule notamment ici dans cette bananeraie. Je tiens d'ailleurs à dire que c'est le Parlement européen qui avait pris l'initiative des mesures d'accompagnement de la banane (MAB), et que vous pouvez compter sur notre engagement pour que l'Europe continue à contribuer au développement de la banane africaine », a déclaré à l'issue de la visite la députée Linda McAvan.

« L'Afrique a un immense potentiel agricole encore trop peu exploité. L'Afrique et l'Europe doivent s'unir pour transformer l'agriculture africaine qui est une véritable mine d'emplois pour une jeunesse en quête d'avenir.

Avec cette visite, nous espérons que les députés européens auront été sensibles aux enjeux de la filière banane et de son fort impact économique et social pour le développement local.

Alors que de nombreuses questions restent en suspens au niveau européen - comme l'avenir de la clause de sauvegarde ou le tarif douanier à l'entrée du marché européen pour les bananes latinos - Afruibana sera vigilant et actif pour que l'Union européenne continue de participer au développement de la filière banane africaine », a conclu le vice-président d'Afruibana, M. Kakou Gervais.

Infos : P.P