A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida célébrée universellement le 1er décembre de chaque année, une cérémonie a été organisée hier au siège du Programme national multisectoriel de lutte contre le Sida dans la Commune de Kasa-Vubu, à laquelle a participé activement la société de télédistribution StarTimes.

Après avoir remis des prix dont un téléviseur au Ministre de la Santé Publique, les membres de la Direction de StarTimes ont signé un partenariat avec l'Onu- Sida, représenté par son Directeur, M. Marc Saba.

Lequel consiste, entre autres, à concourir également dans la lutte contre le VIH-Sida à travers toutes ses plateformes audiovisuelles et satellitaires disséminées sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo et dans le monde.

C'était en présence de plusieurs représentants des organismes nationaux et internationaux, ainsi que des membres du Gouvernement central.

Sous le thème national : « Tous ensemble pour le dépistage du VIH, le traitement antirétroviral, et l'accès à la charge virale sans discrimination d'ici 2020 », l'Onu- Sida compte, cependant, tripler des efforts en faveur de la jeunesse congolaise pour atteindre l'objectif 90-90-90 qui prévoit la gratuité et la disponibilité des services proposés aux jeunes.

Raison pour laquelle, StarTimes s'est engagé à contribuer, pour sa part, dans le domaine qu'il maîtrise le mieux et dont il est d'ailleurs une référence en RD. Congo, à savoir : l'audiovisuelle et la communication, afin de lutter efficacement contre la propagation excessive du VIH-Sida, pour garantir le bien-être des congolais.

Comme l'a dit le Ministre de la Santé Publique, avant d'être économiquement fort, l'émergence est surtout une question de développement humain.

Pour le Directeur-pays de l'Onu-Sida, Marc Saba, Il faut se réjouir de ce partenariat entre StarTimes et Onu-Sida qui s'étend à ce jour au niveau mondial. Selon lui, cette cérémonie est donc la traduction de la mise en œuvre déjà au niveau du pays de cet engagement.

En quoi consiste cet engagement ? StarTimes et l'Onu-Sida se sont mis d'accord pour renforcer la collaboration et appuyer la lutte contre le VIH-SIDA en République Démocratique du Congo.

Il y a donc un certain nombre d'actions qui ont été définies pour assurer une certaine visibilité à la réponse de la lutte contre ce virus.

En d'autres termes, tous les évènements en rapport avec le VIH-SIDA pourront être couverts à travers les structures de StarTimes.

«Je voudrais ici féliciter StarTimes pour cet esprit et cet engagement en faveur de la lutte contre le VIH-SIDA.

Et nous souhaitons que ce genre de partenariat puisse servir de modèle à d'autres médias et d'autres composantes communicationnelles qui, au niveau national, peuvent efficacement appuyer les efforts menés par le Gouvernement et l'ensemble des partenaires», a-t-il complété en sursaut.

StarTimes est un opérateur de télédistribution qui œuvre dans le service de l'audiovisuelle et de la communication. Ainsi, il va désormais assister particulièrement l'ONU- SIDA dans la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le VIH-Sida.

Ce qui fait qu'il va, régulièrement, lancer des messages à travers ses plateformes audiovisuelles et satellitaires TNT par des bandes passantes, des messages vidéo qui indiqueront que StarTimes milite aux côtés de l'ONU-SIDA pour que les personnes vivant avec le virus ne soient pas stigmatisées comme c'est toujours le cas et que les personnes qui ne sont pas atteintes de cette maladie soient prévenues grâce aux campagnes que mèneront continuellement la société StarTimes et l'Onu-Sida.

L'objectif étant donc de prévenir et de faire en sorte que ceux qui souffrent du VIH-Sida se sentent soutenus par la société dans son ensemble.

Le Représentant du PNMLS, lui, adresse ses remerciements à StarTimes et l'Onu-Sida pour cette initiative grandiose et très bénéfique parce qu'il y a là un acteur en plus très actif avec une audience très étendue à travers le pays. Ce qui inaugure donc des meilleures perspectives, surtout au moment où l'on insiste sur la prévention primaire contre le VIH Sida.