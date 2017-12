Congo-Kinshasa: Kinshasa - Lexxus Légal et les PVV en spectacle « zwa ngai bien » à Bumbu !

Ce spectacle s'inscrit dans le cadre de la campagne « Zwa ngai bien » qui a été initié le 15 novembre dernier par MSF dont l'idéal consiste à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et aussi à pousser les jeunes à faire le dépistage.

« Zwa ngai bien », c'est aussi le titre d'une chanson composée par le célèbre rappeur congolais Lexxus Legal, pour accompagner et illustrer le message de cette campagne de manière authentique.

Le 1er décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de lutte contre le SIDA (JMS). En marge de cette journée, l'association humanitaire «Médecins Sans Frontières» (MSF) organise un concert populaire, ce samedi 2 décembre 2017, dans la commune de Bumbu, à Kinshasa.

Lexxus Legal et Sista Becky, engagés aux côtés des activistes PVV (Personnes vivant avec le VIH) de l'association «Jeunesse espoir» qui ont participé à la chanson «Zwa ngai bien», seront bel et bien au cœur du spectacle, sur scène.

L'animateur Jimmy, connu sous le sobriquet «En tout cas », et les groupes musicaux de Bumbu Tabula-Raza et Recoba, prendront aussi part à cet événement à ciel ouvert.

«Les spectateurs auront l'occasion d'obtenir des informations et des orientations sur les services de prise en charge médicale. La possibilité de se faire dépister gratuitement et discrètement sera garantie pendant toute la soirée par le staff médical», a précisé un communiqué du MSF.

Ce concert est organisé en marge de la campagne multimédia «zwa nga bien» (Regarde-moi bien, en français) pour lutter contre la stigmatisation et pour encourager le public au dépistage.

A travers cette campagne de proximité, MSF vise à détruire les mythes et la désinformation sur le VIH/SIDA. C'est aussi une aubaine pour permettre aux citoyens de poser directement des questions et obtenir des réponses sur le VIH de manière discrète et anonyme à travers les canaux digitaux (Facebook sur la page MSF RD-Congo et Twitter @MSFCongo et Whatsapp au numéro 0824993712.

Rappelons que cette chanson a été écrite et composée par Lexxus Légal sur base des témoignages des jeunes PVV, membres de l'association Jeunesse espoir.

Avec un message engagé, le cantique constitue un appel fort et clair pour combattre la discrimination, les préjugés, l'isolement et le mépris social autour du VIH et des personnes atteintes.

«Le but de cette initiative est de témoigner que le VIH n'est pas une condamnation à mort, car les PVV peuvent mener une vie normale avec les traitements ARV (antirétroviraux). Que l'opinion sache que VIH n'est pas SIDA», a martelé le responsable de communication du MSF.

La campagne «ZWA NGA BIEN» est organisée par MSF en collaboration avec le Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA (PNMLS), l'Association Jeunesse Espoir, l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH (UCOP+) et tant d'autres partenaires.