Congo-Kinshasa: Bandalungwa - Aly Kallé chante Pépé Kallé au Sebene Club !

C'est pourquoi, je sollicite le soutien des mécènes et du public qui aimaient la musique de ce grand artiste. Je vous invite à venir découvrir le talent et ma voix comme ça vous allez me juger», a-t-il renchéri.

Toutefois, Aly Kallé se dit prêt et capable d'assumer et défendre l'héritage artistique laissé par Pépé Kallé. «Je suis prêt à tout. Mon souci est que son nom ne disparaisse pas.

C'est un concert nostalgique. Il est dédié à tout le monde, particulièrement, aux fanatiques qui adoraient la voix et les œuvres de Pépé Kallé, et surtout ses interventions dans les différentes chansons patriotiques telles que «Franc congolais», ou «Tokufa pona ekolo», a précisé le petit-frère de l'illustre disparu.

Il était parmi les rares musiciens qui savaient mieux défendre la culture congolaise à travers sa voix velours et ses œuvres pures de haute facture en Afrique et dans les Caraïbes.

