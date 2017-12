Congo-Brazzaville: Zoom sur l'Institut national des aveugles du Congo

Le prix vise à promouvoir et récompenser la recherche et l'innovation technologique dans les domaines de… Plus »

l assure également la scolarisation des élèves déficients visuels autour de trois composantes, à savoir instruire, construire et former l'élève à la citoyenneté.

En effet, dans le cadre de ses activités, l'INAC comprend : l'enseignement avec le cycle primaire, le collège, le lycée et l'université en intégration dans les établissements ordinaires; la formation professionnelle; la production des ouvrages et matériels didactiques; la maintenance des équipements spécialisés. I

L'objectif de cet établissement est d'assurer la promotion sociale des aveugles du Congo, notamment par les activités de dépistage, éducation et intégration scolaire; formation et réinsertion socioprofessionnelle; recherche en matière de typhlophilie (science qui a pour objet la recherche sur la cécité).

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.