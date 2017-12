«Qui commence bien finit bien, dit-on». C'est du moins ce que l'on peut dire de ce séminaire de formation sur les droits syndicaux et autres droits humains tenu du 13 au 17 novembre 2017.

A Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï Oriental, dans la salle de réunion de l'Hôtel Mukasha. Thérèse Mbombo, c'est d'elle qu'il s'agit, a été la formatrice venue de Kinshasa. Elle a, pour ce faire, assurer la formation des membres de l'UFF (Union fait la force), un regroupement de 3 syndicats.

Ce dernier est constitué, précisément, de l'Union nationale des Travailleurs du Congo (UNTC), la Confédération Démocratique du Travail (CDT) et le Conseil Syndical des Services Publics et Privé (COSSEP).

C'est ce regroupement qui est l'organisateur de ces assises en partenariat avec la Fédération Générale des Travailleurs Belges, FGTB.

Pendant les 5 jours de ce rendez-vous la formatrice Thérèse Mbombo s'est appesantie sur les droits syndicaux : ce qu'ils sont et où ils ont défini, les violations des droits : comment, où et par qui ? Sans oublier l'action individuelle et collective à entreprendre au niveau local.

L'objectif poursuivi étant de permettre aux travailleurs, fonctionnaires et agents de l'Etat d'être conscients et aptes à défendre leurs droits pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie.

Un autre objectif de taille a été celui d'apprendre aux animateurs et animatrices des différents syndicats à connaître le processus de dénonciation des violations de droits syndicaux et humains au niveau de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).

Au finish, 30 participants dont 14 femmes ont reçu avec joie leur brevet d'assiduité sanctionnant la fin de ce séminaire de formation. Parmi les grandes recommandations, il y a lieu de noter la création d'un tribunal de travail au niveau provincial pour défendre la cause des simples travailleurs.

Les participants ont, en outre, résolu de prendre l'engagement de rester à jamais solidaires dans la lutte syndicale car, ont-ils constaté, seul on est écrasé mais ensemble avec l'autre on est vainqueur.