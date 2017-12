Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le cadrage macroéconomique exercice 2018 validé

Au Gouvernement Provincial de Kinshasa, de redynamiser le fonctionnement de la cellule provinciale du cadrage macroéconomique pour lui permettre de procéder à une mise à jour régulière des données sur le cadrage provincial ; doter le comité du cadrage d'une banque des données nécessaire à la mise à jour du cadrage ; renforcer l'équipe multisectorielle du processus du cadrage et de la stabiliser en la nommant par un acte réglementaire ; pourvoir des moyens requis aux divisions urbaines pour opérationnaliser les bureaux d'études et planification.

Et d'ajouter que cette séance est pour le Gouvernement provincial l'occasion de valider les résultats des travaux d'actualisation du cadrage macroéconomique de la ville de Kinshasa afin de renforcer la procréation du modèle des estimations des données et de simulation des projections macroéconomiques pour permettre la prévisibilité des cycles économiques de la Province.

M. Robert Luzolanu, Ministre Provincial du Plan, ville de Kinshasa, a, dans son mot, laissé entendre que dans la perspective d'accompagner les Provinces dans la maîtrise progressive de leurs attributions de gestion et d'impulser leurs économies afin de garantir le bien-être de la population, le Gouvernement central a sollicité auprès des partenaires un appui pour le renforcement des capacités des Provinces en matière de programmation économique et financière.

«Les résultats de ce séminaire conduit déjà à une prise en charge par le projet à la fois technique et financier. Donc, nous émettons sur la même longueur d'onde et les résultats auxquels on va parvenir sera au bénéfice de la population», a déclaré le Coordonnateur du Coref.

«Lorsque je m'engage, je le fait pour le bien des kinoises et kinois. Tout ce que nous cherchons, c'est l'amélioration du cadre de vie de la population», a-t-il souligné. A l'entendre, une bonne mobilisation des recettes proviendra du paiement des impôts par les kinois et kinoises.

