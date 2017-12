Congo-Brazzaville: « Hello world » - Un album où collaborent Stromae et une intelligence artificielle

C'est une grande première dans l'industrie musicale. Spotify a annoncé, vendredi, la sortie des deux premiers morceaux de Hello world, un album de musique composé par plusieurs artistes dont le Belge Stromae avec l'aide de technologies d'intelligence artificielle.

Album produit par Flow Records, Hello world est l'aboutissement d'un projet de recherche scientifique baptisé « Flow Machines ». Si des morceaux de style expérimental ont déjà été réalisés à l'aide d'ordinateurs, la sortie d'un album de musique "mainstream" (pop, électro, jazz...), créé par des artistes avec l'aide d'une intelligence artificielle, est une première mondiale, selon François Pachet, ancien directeur du Computer science laboratory (CSL) de Sony, qui a rejoint Spotify l'an dernier.

En réalité, l'intelligence artificielle a permis aux artistes sollicités de générer tantôt des mélodies ou des harmonies, ou des voix, à partir de morceaux ou d'extraits musicaux qu'ils soumettaient à des logiciels.

Ils pouvaient ensuite utiliser les éléments obtenus, les modifier ou les abandonner au gré de leur processus créatif.

« Il ne s'agissait pas du tout de cantonner les artistes dans un rôle de spectateur », mais « de voir comment on peut faire des outils qui les aident, en les poussant à faire des choses nouvelles et différentes », assure M. Pachet.

Le chercheur et informaticien a lancé Flow Machines au sein du CSL et de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, en visant au départ à « développer des technologies d'intelligence pour comprendre la notion de style dans des œuvres ». Puis son équipe de Flow Machines a voulu mettre ces technologies entre les mains d'artistes professionnels.

Pour lui, « de la même manière que le synthétiseur a révolutionné la musique dans les années 80 », l'utilisation de l'intelligence artificielle « est la prochaine étape dans l'évolution des outils d'aide à la création musicale, et va "produire des environnements très nouveaux et stimulants ». Projet expérimental, l'album sera distribué sur les principales plates-formes en ligne et en cas de succès, peut-être sous forme de vinyle.