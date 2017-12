Congo-Kinshasa: Jeudi 30 novembre - Matadi a ressemblé à une ville-morte !

Au niveau des ronds-points Londe et Mvuadu, les militants de la fédération de l'Udps qui se préparaient pour ladite marche ont été dispersés par la Police. Six (6) d'entre eux auraient été arrêtés.

Les points chauds de la ville tels que les ronds-points Nzanza, Belvédère, les quartiers Nord et Mvuadu d'où partent toutes les marches n'attendaient que le signal pour manifester. S'opposer à une transition sans Kabila mais aussi au calendrier électoral publié par la Ceni, voilà le but poursuivi par cette marche voulue pacifique.

Boutiques, magasins (sauf ceux détenus par quelques indo-pakistanais), banques, écoles et marchés sont restés fermés ce jeudi 30 novembre 2017 dans la ville portuaire. Même le building Dragage qui abrite les services publics de l'Etat ainsi que toutes les divisions provinciales de l'administration publique n'ont pas ouvert leurs portes. Sur la nationale n°1 Matadi-Kinshasa, les véhicules poids lourds n'étaient pas non plus au rendez-vous.

