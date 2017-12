Afrique Australe: Elections 2018. CNSA-SADC - "Pas de négociation pour un retour en arrière"

Les bureaux qu'abriteront les services de l'envoyé spécial ont été visités vingt-quatre heures plus tard, après la séance de travail avec le Bureau du CNSA qui, lui aussi, à travers son Président, Joseph Olenghankoy, n'a pas manqué de féliciter la volonté manifeste de ses hôtes d'accompagner, sans la moindre faille, le processus électoral que d'aucuns souhaitent libre, crédible et apaisé en République Démocratique du Congo.

Ce soutien, à l'en croire, se focalise en termes de la main d'œuvre et de l'expertise en matière électorale. D'ores et déjà, affirme-t-il, un envoyé spécial de la SADC, en la personne de l'ancien Chef d'Etat de la Namibie, sera en permanence en RD-Congo pour coordonner toute l'assistance venue de la SADC.

C'est pourquoi, le Lesothan Me Abel Leshele insiste sur le fait qu'après le 31 décembre 2017, le ciel ne va pas tomber sur les Congolais et il n'y aura pas une marche en arrière.

Ces propos sont sortis de la bouche de Maître Abel Leshele Thoahlane, chef de la délégation de la SADC aux termes d'une séance de travail, vendredi 1er décembre 2017, entre les experts de cette Organisation panafricaine et le Bureau du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et du Processus Electoral (CNSA), sous la présidence de M. Joseph Olenghankoy Mukundji.

"Il n'y aura pas de négociation pour un retour en arrière. Il ne peut y avoir, non plus, polémique autour de la date du 31 décembre 2017, pour la simple raison que toutes les batteries sont mises en marche pour la réalisation des élections au 23 décembre 2018".

