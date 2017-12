Angola: Montage de rails et de traverses sur la voie ferrée d'accès au futur Aéroport de Luanda

Tout au long de ce parcours, seront construites, en l'espace de 24 mois, six Gares multifonctions du Chemin de Fer de Luanda (CFL). Quelques unes de ces installations seront dotées du service check-in pour les voyageurs par avion, et des services de Migration rattachés au futur Aéroport International.

Luanda — La deuxième voie ferrée d'accès au futur Aéroport International de Luanda reçoit actuellement de rails, de traverses et de caillasses, et cette phase sera suivie postérieurement des travaux de compactage du sol, a constaté vendredi l'Angop sur le chantier.

