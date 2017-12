Angola: Une responsable dénonce la vente de médicaments contrefaits dans les pharmacies

Luanda — Certaines pharmacies dans le pays continuent à commercialiser des médicaments qui sont impropres à l'usage humain, a dénoncé vendredi à Luanda, l'inspectrice pharmaceutique, Cristina da Cunha.

Parlant à l'Angop, en marge d'un colloque sur la contrefaçon / falsification et effets indésirables des médicaments, la responsable a précisé que parmi ces produits, il y avait des analgésiques, des antirétroviraux, des antipaludéens, des antibiotiques, des médicaments antituberculeux et pour le traitement de la dysfonction hérétique.

Ce qui se passe, a-t-elle expliqué, c'est que ces médicaments obsolètes sont systématiquement retirés par l'Inspection générale de la santé lorsqu'ils sont détectés.

Cependant, les propriétaires de pharmacies, après un certain temps, revendent des produits similaires, sans savoir leur source d'approvisionnement. On sait seulement qu'ils viennent de l'Inde, de la Chine, de la République Démocratique du Congo et du Nigeria.

L'inspecteur général de la santé, Miguel de Oliveira, a affirmé à la presse à cet égard, que les autorités angolaises intensifiaient les mesures de contrôle et d'inspection à l'entrée des médicaments à travers la frontière Angola / République démocratique du Congo, la Zambie et la Namibie, niant l'entrée de faux médicaments par cette voie.

Elle a souligné qu'il existait un mécanisme de contrôle et de surveillance à l'entrée des médicaments dans les provinces frontalières, par les entités du ministère de la Santé et l'Administration générale fiscale qui permet la détection de produits pharmaceutiques contrefaits.

La responsable reconnaît qu'il est difficile de maintenir l'efficacité et a donc admis qu'ils (médicaments) peuvent entrer par voie terrestre, car le contrôle n'est pas facile compte tenu de l'extension des frontières du pays.

Elle a donc conseillé à la population d'éviter d'acheter des médicaments sur les marchés parallèles, car ils peuvent être périmés et mutés dans la composition physique et chimique en raison de l'exposition à des températures variables telles que la chaleur et le froid.

À son tour, le secrétaire d'État pour le secteur hospitalier, Valentim Matias, a considéré que les médicaments contrefaits étaient dangereux pour ne pas avoir la qualité requise et les principes actifs ne font pas partie de la concentration requise par les normes de production pharmaceutique.

Selon le responsable, qui parlait lors de la séance d'ouverture du symposium, représentant la ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, a souligné que la prise d'un médicament contrefait afin de traiter une maladie déterminée peut aggraver la maladie, causer une intoxication et voire provoquer la mort.

Il a appelé les entités et la population à se mobiliser pour combattre la contrefaction et les propres médicaments contrefaits.