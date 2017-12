Congo-Brazzaville: Eni Award 2018 - Des idées pour un avenir brillant !

Le prix vise à promouvoir et récompenser la recherche et l'innovation technologique dans les domaines de l'énergie et de l'environnement en Afrique.

Le concours « Débuter dans la recherche : les jeunes talents d'Afrique » s'ouvre aux idées les plus innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, la protection de l'environnement ainsi que l'utilisation de la technologie et des solutions durables visant à favoriser la transition vers un système principalement fondé sur les énergies renouvelables.

Des prix sur la transition énergétique, frontières de l'énergie, solutions environnementales avant-gardistes et jeune chercheur de l'année, sans oublier la reconnaissance à Innovation Eni, seront décernés aux gagnants. Ils se verront également octroyer une bourse dans des prestigieuses universités italiennes.

L'objectif est d'aider les nouvelles générations de chercheurs africains à émerger, en leur offrant la possibilité de suivre un cours de doctorat (PhD) en collaboration avec des universités prestigieuses italiennes et des instituts de recherche, et soutenir leurs travaux de recherche et d'innovation dans les différents thèmes scientifiques promus par Eni Award.

L'appel à candidature s'étend jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire au concours Eni Award. Pour participer, les candidats doivent posséder un Master ou toute qualification académique équivalente et être âgés d'au moins 30 ans.

Eni opère dans le pétrole, le gaz naturel, la production d'électricité, l'ingénierie, la construction et les secteurs des produits pétrochimiques. Impliquée dans plusieurs projets de recherche scientifique sur les énergies renouvelables, en particulier dans les principaux domaines des biocarburants et de l'énergie solaire, Eni travaille constamment pour faciliter l'accès aux ressources énergétiques de manière efficace et durable.