Angola: La fondation suggère la création d'une commission de conservation de l'environnement

La délégation de la Fondation Internationale pour le Groupe de conservation environnementale (ICCF) est dans le pays pour préparer également la visite d'une délégation du Congrès (CODEL) pour commencer le rapprochement et la coopération entre le Congrès américain et le Parlement angolais, outre la mobilisation de l'investissement privé étranger.

La Fondation internationale du Groupe de conservation de l'environnement (ICCF) développe des projets au Kenya, au Botswana et en Namibie, liés à la recherche scientifique, la préservation de l'environnement et la promotion et protection de la biodiversité dans la région du delta d'Okavango.

L'objectif de ces groupes est de discuter des questions liées à la préservation de l'environnement et au développement durable, a déclaré John B. Gantt à la fin d'une rencontre avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Higino Carneiro, et les différentes commissions spécialisées du Parlement angolais.

