Angola: La Sodiam cesse de participer à la Victoria Holding Limited et Joalheiro de Grisogono

Luanda — La Société nationale angolaise de commercialisation de diamants (Sodiam EP) a annoncé vendredi, à Luanda, son retrait de la société de droit maltaise Victoria Holding Limeted du groupe Joalheiro de Grisogono.

Cette décision a été prise le même jour par le Conseil d'administration de la société lors de sa session extraordinaire, après avoir adopté une série de délibérations, pour des raisons d'intérêt public et de légalité, selon un communiqué de presse parvenu à l'Angop.

Dans Victoria Holding Limited, la Sodiam EP détient indirectement une participation minoritaire dans la société du Groupe Joalheiro de Grisogono.

La note souligne que la participation de la Sodiam EP dans Victoria Holding Limited, et indirectement dans le groupe Joalheiro de Grisogono, a généré, depuis sa constitution en 2011, des coûts exclusivement pour la Sodiam.

Ces coûts sont dus tant à des emprunts bancaires contractés comme soit à des résultats négatifs qui ont été systématiquement présentés par le Groupe découlant d'un modèle de gestion auquel la Sodiam EP est et a toujours été, totalement étrangère.

Pour cette raison, la Sodiam EP, en tant qu'entreprise publique, dans le strict respect de la législation en vigueur et de ses perspectives commerciales futures, réaffirme son engagement à travailler pour augmenter et améliorer la rentabilité des activités de marketing et de lapidation de diamants produits en Angola.

Le nouveau Conseil d'Administration de la Sodiam, qui a été nommé le 03 novembre dernier, par le Président de la République, João Lourenço, et a pris ses fonctions trois jours plus tard a préconisé des améliorations dans le système de commercialisation des diamants exploités dans le pays et la mise en œuvre de bonnes règles sur le marché de commercialisation, comme des mesures qui permettront de mieux structurer le secteur et d'augmenter les niveaux de production.