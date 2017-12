Angola: Une gouvernante annonce une nouvelle stratégie de lutte contre le VIH / SIDA

Le slogan de la Journée mondiale du sida se dénomme "Mbora Faire le test du HIV ", l'ONUSIDA indique les principaux obstacles à l'acceptation du dépistage du VIH, notamment le manque de sensibilisation des jeunes, hommes et membres et des personnes clés.

D'un autre côté, il a expliqué qu'avoir un système d'information sur la santé est fondamental et une priorité pour la relation entre l'Angola et les partenaires.

Elle fait également référence au sida en tant que maladie de santé publique, et sa suppression ne peut être efficace que s'il y a un service de santé de qualité, disponible et accessible à tous.

Pour que la mise en œuvre de cette stratégie soit concrète et durable, a-t-elle indiqué, , l'Institut national de la lutte contre le sida a révisé des normes et protocoles d'évaluation de l'état de préparation des unités de santé, relatif à la logistique des médicaments, ainsi que l'expansion de la charge virale pour le suivi et l'évaluation.

La gouvernante, qui a fait cette annonce lors de l'acte de la Journée mondiale du sida, célébrée le même jour, a souligné que pour le succès de ce traitement, il faudrait adopter des modèles efficaces, simple dosage (indication des doses pour administrer des médicaments) et mettre en œuvre des mesures pour réduire les pertes dans la cascade (réduire les pertes des personnes de personnes diagnostiquées qui n'atteignent pas les services de suivi et de traitement).

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.