Angola: La ministre exhorte l'Église kimbanguiste à renforcer des actions de moralisation de la société

Luanda — Le rôle de l'église dans la moralisation de la société et la consolidation de l'unité nationale a été souligné vendredi lors de l'audience que la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a concédée au leader de l'Eglise Kimbanguiste, Daniel Silva.

Carolina Cerqueira a déclaré que l'église devrait renforcer son action dans les domaines de l'éducation des jeunes, des droits des femmes et de la lutte contre la criminalité, étant donné l'augmentation des cas de meurtres et de viols de femmes et d'enfants qui fragilise le tissu et perturbe l'ordre public.

La ministre a mentionné la nécessité pour l'Eglise de travailler avec l'Etat pour renforcer son action dans les communautés, pariant sur le dialogue et le respect des différences, mettant en évidence les réalisations des Angolais et l'exemple de réconciliation et de paix sociale qui a été donné au monde.

Selon la gouvernante, l'Eglise devrait orienter son action vers des activités visant à améliorer les conditions de vie des populations, en élevant les valeurs éthiques, civiques et patriotiques dans les paramètres de la Loi et de la Constitution.

Elle a également encouragé l'Eglise à promouvoir des actions pour la protection, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel en tant qu'inspiration pour la culture de paix et pour la promotion du développement durable dans le cadre des orientations de l'Unesco, en particulier pour Mbanza Kongo, Patrimoine de l'humanité.

Le chef religieux Daniel Silva, en plus d'évoquer des préoccupations liées à la situation actuelle de l'église, a présenté à la ministre un tableau des actions développées par les différentes provinces du pays dans les domaines de l'éducation, la santé et la formation professionnelle.

L'église kimbanguiste construit actuellement une série d'infrastructures sociales, notamment le centre polyvalent de Golfe, qui disposera de deux salles de réunions d'une capacité de 250 places chacune, un centre médical au service des citoyens les plus défavorisés.

De même, elle est en train de restaurer l'école du deuxième niveau 18 de Novembro, avec l'augmentation des salles de classe.

L'Église de Jésus-Christ sur terre a été fondée le 6 avril 1921 par le prophète Simão Kimbangu, dans la localité de Nkamba, en République démocratique du Congo, et est reconnue par l'État angolais depuis le 18 novembre 1974.

La rencontre s'insère dans le cadre du cycle des réunions de la ministre de la Culture avec les différentes églises et institutions religieuses reconnues par l'État angolais.