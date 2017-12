Afrique: Premières réactions après le tirage au sort

Cheikhou Kouyaté (défenseur du Sénégal)

"Le tirage est difficile mais c'est jouable. Contre la Pologne, la Colombie et le Japon, le Sénégal fera face à des nations ayant l'habitude de jouer la Coupe du monde. Mais ça se jouera sur le terrain et cette génération a envie de se battre pour faire mieux que celle de 2002. Nous pensons aller jusqu'en finale, c'est l'ambition de ce groupe".

Cheikh Ndoye (milieu du Sénégal)

"Nous ne craignons aucune équipe. Tout se passera sur le terrain et à ce niveau, il

faudrait être prêt. L'objectif, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. A notre niveau, on pense forcément à aller jouer le second tour et aller le plus loin possible".

Nabil Maaloul (sélectionneur de la Tunisie)

"Sans aucun doute, ils (Belgique) sont les favoris du groupe. Leur entraîneur (Roberto Martinez) a un problème de riches. Ils sont clairement les favoris sur ce qu'on a vu ces dernières années. Et pour la deuxième place, je pense honnêtement que nous pouvons rivaliser avec l'Angleterre. Ce sera le match-clé pour nous. Et en cas de résultat positif, nous avons une chance de nous qualifier. (Ne jouer que le 5e jour). C'est la chose la plus importante pour nous. J'ai demandé à Dieu de ne pas nous placer dans le premier groupe à cause du Ramadan qui se terminera le 14-15 juin. Et vous connaissez son importance pour nous Musulmans."

Bassem Srarfi (milieu de la Tunisie)

"J'ai découvert mon groupe à la télé, avec mes coéquipiers. Ce sera difficile car la Belgique et l'Angleterre sont deux grandes équipes, composées de très grands joueurs. Eden Hazard, par exemple, c'est quelque chose. J'espère être retenu et participer à cette Coupe du monde. L'objectif sera de sortir du groupe et on va tout donner pour y parvenir."