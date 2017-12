Togo: Implication de la société civile dans le suivi des politiques de développement

Approuvé en juillet 2016, la Commission européenne a annoncé le lancement officiel du 'Programme de consolidation de l'Etat et du monde associatif' (ProCEMA) pour un montant de 3,3 millions d'euros financé sur le XIe FED.

Il a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route de la décentralisation et des élections locales ainsi qu'au dialogue Etat-société civile pour la définition et la mise en œuvre d'actions de développement, à la participation des femmes et des jeunes filles dans la vie publique et politique locale.

Cette initiative sera mise en œuvre par gestion indirecte avec une agence d'un Etat membre de l'UE de même qu'en gestion indirecte avec les autorités togolaises pour une durée de 40 mois.

L'initiative vise à contribuer à l'atteinte des objectifs de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi par un appui à la consolidation de la gouvernance locale et à l'implication de la société civile dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement.