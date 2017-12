Cote d'Ivoire: Protection des droits - Jean-Baptiste Koffi annonce la construction de la "Maison du consommateur"

A l'image des journalistes et des entreprises de Côte d'Ivoire, les consommateurs auront bientôt leur maison. Où ils pourront venir exprimer leurs préoccupations, donner leurs avis, formuler leurs critiques, etc.

L'annonce a été faite par le nouveau président du conseil d'administration (Pca) de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire (Coc-Ci), Jean-Baptiste Koffi, lors de son investiture le jeudi 30 novembre 2017, à Abidjan-Plateau.

Dénommée: « La Maison du consommateur », il s'agira d'une bâtisse de type R+2, comprenant des bureaux, des salles de réunions, dont l'une polyvalente de 600 places modulables, des salles de sports, un espace de restauration, etc., Et le tout, sur une superficie de 1600 m2, pour un coût de 300 millions de Fcfa hors acquisition terrain.

Selon Jean-Baptiste Koffi, cette maison est l'une des attentes des consommateurs de Côte d'Ivoire, en vue de mieux défendre leurs intérêts et protéger leurs droits. « Elle doit générer des ressources pour le financement de nos activités et servir de cadre pour le renforcement des capacités de nos membres.

Qui en ont grandement besoin pour mieux informer dans les moindres détails les consommateurs, sur par exemple, les nouvelles décisions ou lois », a-t-il déclaré. Le nouveau Pca de la Coc-Ci a ainsi lancé un appel aux maires du district d'Abidjan, pour aider à trouver le site de réalisation de cet édifice.

Exprimant la reconnaissance de l'ensemble des consommateurs aux autorités pour l'obtention de certains acquis, Jean-Baptiste Koffi a cité, entre autres, l'entrée en vigueur de la loi sur la consommation.

Ensuite, la réforme du conseil national de la lutte contre la vie chère avec un meilleur positionnement des fédérations de consommateurs et de la confédération des consommateurs. Et enfin, la réforme de la commission de la concurrence, etc.

Cependant, a-t-il relevé des points de recul dans l'application du droit à la représentation des consommateurs dans certaines structures et mis un point d'honneur à la reconquête des « territoires perdus ».

Il a fait cas des structures telles que la Radio télévision ivoirienne (Rti), la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca), l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité (Anaré), etc.

En recevant les charges des mains de son prédécesseur Doukoua Godé, représenté à la cérémonie par son vice-président, Mony Gervais, Jean-Baptiste Koffi a pris l'engagement de faire entendre de plus en plus la voie des consommateurs de Côte d'Ivoire au niveau des instances régionales, africaines et même au-delà. « La Coc-Ci sera le socle sur lequel pourra s'appuyer toutes les organisations de consommateurs locales », a-t-il signifié.

Pour sa part, Aka Francis, représentant le directeur général de l'Anaré, Hippolyte Ebagnitchié, parrain de la cérémonie, a dit compter sur le nouveau Pca de cette faîtière des associations de consommateurs, pour la mise en œuvre de son plan d'actions, en vue de garantir les droits des consommateurs.