Tunisie: Eidos, l'univers particulier de Rami Jarboui

Le film tunisien Eidos, un court métrage de fiction du réalisateur Rami Jarboui, est sélectionné parmi une liste de neuf films, issus d'Iran, des Etats-Unis d'Amérique, de Turquie, du Sri Lanka, de France, de Norvège, du Népal et d'Australie, dans la catégorie des films de fiction en compétition à la seconde édition du Festival du film expérimental de Berlin (Berlin experimental film festival) qui se tiendra les 16 et 17 décembre 2017.

Présenté en avant-première dans la section regard sur le cinéma tunisien (parmi 10 courts métrages de fiction et documentaires) des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), organisées du 4 au 11 novembre dernier, Eidos est un court métrage de fiction de 16 minutes, sorti en 2017 et produit par un groupe de jeunes d'après un script de Rami Jarboui, également à la réalisation et au montage, et Ahmed Essid, à la direction photo.

Au casting de ce film, un seul acteur, le jeune Hichem Bouzid qui interprète le rôle d'Eidos dans une œuvre traitant le monde selon une vision symbolique, avec cette tendance de chambarder les références historiques et humaines. Il présente une lecture de l'univers qui questionne en profondeur la véritable définition de l'univers à travers le personnage d'Eidos.

Le réalisateur, Rami Jarboui, est à sa première expérience cinématographique après un premier court métrage intitulé Soupe. Lauréat du premier prix du Mobile film festival 2017, ce jeune natif de 1990 se lance dans une nouvelle expérience filmique avec ses amis après avoir travaillé comme monteur pour le cinéma et pour certains médias.

Dans les six catégories du festival, figurent deux films libanais, dont l'un dans la section des films documentaires et l'autre dans la section des non-fictions. Plusieurs films iranais sont également sélectionnés au festival. L'Experimental film Society (Efs), une compagnie irlandaise dédiée à la production et à la projection du genre de film de cinéma expérimental, sera l'invitée d'honneur de cette seconde édition 2017. Fondée en 2000 en Iran par Rouzbeh Rashidi, l'EFS est basée à Dublin depuis 2004.

Le cinéma expérimental est au cœur de cette seconde édition d'un festival qui tend à donner plus de visibilité sur des expériences humaines uniques, comme la douleur personnelle, la colère contre la société et la sexualité, à travers des histoires et expériences humaines les plus obscures, personnelles et diversifiées.

Dans les autres catégories du festival figurent des films de pays, comme la Suède, la Colombie et l'Espagne, avec des œuvres qui se placent au cœur de la nouvelle vague du cinéma expérimental en Europe qui encourage les films adoptant des approches cinématographiques singulières.

Une sélection de 52 titres issus de plus de 25 pays différents sera au programme du Festival du film expérimental de Berlin qui aura lieu au Kino Moviemento à Kreuzberg, le plus vieux cinéma d'Allemagne fondé en 1907.