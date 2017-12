Tunisie: Faut-il libéraliser la farine ?

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

Et puis, la baguette pourrait bien être dé-subventionnée, c'est le pain des bourgeois. Ceux-là mêmes qui, depuis la révolution, paient sans ronchonner dix millimes de plus aux commerçants.

A entendre débattre les deux groupes de boulangers en guerre, il apparaît évident que les enjeux sont énormes et qu'aucun ne nous dit la vérité. Comme quoi le plurisyndicalisme peut éclairer l'opinion et mettre la puce à l'oreille des pouvoirs publics. Car il est clair qu'il y a anguille sous roche.

Bref, les deux s'accusent mutuellement de piller sauvagement les caisses de l'Etat déjà si mal en point et dénoncent, involontairement, un système de compensation à deux vitesses et un classement des boulangeries et pâtisseries très nocif par son incohérence et ses rapports inégaux, presque énigmatiques, avec les catégories de patente, la fiscalité et le droit aux subventions.

Les boulangers affiliés à la Chambre des boulangeries Utica et ceux du collectif de l'autre organisation patronale, la Conect, sont en guerre. Une guerre qui est, en fait, celle du fiasco du système de compensation de la farine et du pain.

