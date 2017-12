Tunisie: Du cœur et des muscles

En clair, le CA peut quitter le bassin minier avec des regrets plein la tête. Souvent dominateurs, les Clubistes ont craqué dans le dernier quart d'heure, encaissant un but assassin, avant de se reprendre et sauver la mise. La bonne production du CA lors de ce match n'a pas suffi. Le but tardif des locaux a pesé trop lourd dans la balance.

Cependant, l'on note un net regain de forme clubiste et une meilleure implication des joueurs de base.

L'on peut même affirmer sans hésitation que le noyau dur du onze clubiste peut valoir des satisfactions à l'avenir avec ce savant brassage entre jeunes et moins jeunes, le tout chapeauté par des tauliers qui doivent forcément prendre leur rôle de meneur plus au sérieux. Les «outsiders» du groupe clubiste sont forcément perfectibles vu leur jeune âge.

Avec les Khefifi, Haddad, Apoko, Abdi, Khelil, Ayadi, Ouedhrfi, Zemzmi et Aounallah, le CA peut envisager l'avenir avec optimisme. Reste maintenant aux Ben Yahia, Darragi, Belkhiter et autre Ifa à bien encadrer tout ce beau monde sur le terrain et en dehors...

A Métlaoui, les Clubistes ont cru en leurs chances pendant longtemps. L'on pourrait même dire que la parité est un cruel dénouement pour une équipe qui a pourtant mis les petits plats dans les grands à l'occasion de ce déplacement.

Pressing agressif, bloc équipe tourné vers l'avant et défense solide, mais par intermittence, le CA a livré un match plein de maîtrise afin de prendre le dessus sur une formation adverse accrocheuse.

Un peu moins tranchante en seconde période, l'équipe s'est quand même procuré quelques occasions. Toutefois, elle n'est pas parvenue à prendre cet avantage qui aurait fait tant de bien au CA.

Le milieu, quant à lui, n'a pas lésiné sur l'effort.

D'ailleurs, si les attaquants ont eu quelques opportunités, c'est aussi grâce à la débauche d'énergie des milieux.

Ça tranche avec le CA de Marco Simone, forcément ! Parfois même, pendant que les avants piquaient du nez physiquement, le milieu a maintenu son équipe à flots. Le temps qu'il a pu.

Once d'agressivité et envie d'en découdre !

Au CA, il a manqué depuis quelque temps cette activité, ce volume et cette aisance qui permettent plus de fluidité dans le jeu.

Or, c'est à la paire Darragi-Khelil de s'y atteler vu leur bagage technique.

C'est à ce titre que le jeu clubiste sera plus efficace et plus abouti, ôtant à terme cette sensation de gâchis à chaque contre-performance. Complètement dépassé en début de saison, le CA avait pris des claques monumentales face au ST, à la JSK et au CAB. Les Clubistes avaient aussi été en dessous de tout au niveau de l'engagement, comme noté à Bizerte.

Pour lutter face au talent individuel adverse, c'est pourtant leur meilleure arme. Qu'en sera-t-il dimanche face à l'Espérance? Sur le sujet, les acteurs clubistes restent partagés, pour ne pas dire mystérieux.

Le talent, c'est comme l'argent. Ça ne fait pas le bonheur mais ça y contribue grandement.

Si parfois, le CA n' a pas démérité, bousculant l'adversaire à maintes reprises, la maestria individuelle adverse a par la suite éteint toute forme de rébellion clubiste, mettant le CA au pas dans des proportions assez sévères même comme aperçu face au CAB.

Sauf que dimanche, c'est à un CA embryonnaire de se coltiner la machine «sang et or», forte d'une série de victoires qui en disent long sur sa solidité toutes proportions gardées.

Pour avoir ne serait-ce qu'une chance de réussir à renverser l'armada de l'EST, le CA devra s'inspirer de tout ce qui a fait sa force par le passé.

Il devra aussi se souvenir qu'à défaut de posséder des talents à la hauteur de ceux d'en face, il peut s'appuyer sur une combativité et une grinta sans faille, en plus d'être à «120%» dans les autres secteurs du jeu !

Avec une once d'agressivité (positive) et l'envie d'en découdre, il peut être à la hauteur des attentes.

L'histoire nous enseigne d'ailleurs que le CA n'a jamais démérité face à l'EST quand ses hommes mettaient du cœur à l'ouvrage et des muscles dans l'impact !