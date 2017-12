Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - Le projet "He for She" présenté à Abidjan

L'ancien international ivoirien, Didier Drogba, a décidé de s'investir dans le football local. Et ce,… Plus »

A Abidjan, elle a inauguré le Centre pour les femmes entrepreneurs d'Attécoubé, fruit d'un partenariat entre l'Onu-femmes, le Japon, la mairie d'Attécoubé et le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité.

Lors de sa visite, la directrice exécutive d'Onu-femmes s'est rendue à Korhogo (à 700 Km d'Abidjan) où elle a visité l'Institut de formation et d'éducation féminine (Ifef). Une école où les femmes apprennent les métiers de couture, broderie, à lire et à écrire.

En marge du sommet Ua-Ue tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, Phumzile Mlambo-Ngcuka, secrétaire générale adjointe de l'Onu et directrice exécutive d'Onu-femmes, a procédé au lancement, à Abidjan, du projet « He for She » (Il pour Elle). C'était le mercredi 30 novembre 2017, au siège de l'Onu-femmes à Cocody (7ème Tranche).

