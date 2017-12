Madagascar: Route nationale 4 - La chaussée abîmée par la pluie

Les organisations de la société civile, les mouvements sociaux et syndicaux de 52 pays africains et de 7… Plus »

Et les poids lourds et les semi-remorques ont alors pu commencer à quitter les lieux. Bientôt, une déviation sera certainement créée afin de réhabiliter la portion de route endommagée.

Ces derniers étaient descendus sur place, dès que le dégât a été constaté. La nappe phréatique et le sol ne peuvent plus aspirer et filtrer les eaux de pluie, lesquelles submergent la voie. Du coup, les buses ont éclaté face aux précipitations qui s'étaient abattues ce jour-là.

Cette détérioration de la chaussée est la suite de la dégradation de l'environnement à cause des feux de brousse, la destruction abusive des forêts et surtout le changement climatique, d'après les responsables des Travaux publics dans la région Boeny.

Les poids lourds et les camions n'ont pas pu accéder à cette portion, vu son état. Seules les petites voitures et les taxis-brousse ont pu passer. Une longue file de camions s'était alors formée.

La circulation au PK 435+500 de la RN4, entre Ambondromamy et le croisement d'Anjiajia et Andranofasika, est perturbée depuis mercredi, suite à de fortes pluies.

