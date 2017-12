Madagascar: Société civile africaine - Renouvellement du partenariat euro-africain

Les organisations de la société civile, les mouvements sociaux et syndicaux de 52 pays africains et de 7 pays européens se sont donnés rendez-vous à Abidjan à l'appel de leurs homologues ivoiriens afin de réfléchir sur les relations entre l'Afrique et l'Europe et de proposer des recommandations pour le renouvellement du partenariat euro-africain.

Le forum citoyen Afrique- Europe organisé en marge du 5e sommet des Chefs d'Etat de l'Union Africaine et de l'Union Européenne s'est voulu un exemple de coopération entre les citoyens européens et africains pour une nouvelle forme de solidarité internationale à laquelle aspire les populations du Nord et du Sud.