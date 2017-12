C'est ainsi qu'ils ont annoncé la création d'un comité de surveillance regroupant tous les acteurs et qui aura la responsabilité de lutter contre la fuite de l'anacarde ivoirien vers les autres pays, l'organisation de séance de sensibilisation et de formation à l'endroit des producteurs et des acheteurs afin qu'ils mettent sur le marché des produits bien séchés et bien triés, des séances de formation dans le domaine de la gestion des responsables des coopératives, une nuit sera organisée pour récompenser les meilleurs acteurs de la filière, etc.

Cette révélation a été faite par Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde (Cca), au cours de la première journée nationale de l'acheteur d'anacarde qui a été organisé, dimanche dernier, au centre culturel Jacques Aka de Bouaké par la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'achat d'anacarde de Côte d'Ivoire (Fenacaci).

« Les fuites de l'anacarde vers les pays limitrophes tels que le Ghana sont chiffrées à 130 000 tonnes en 2015 et à 71 000 tonnes en 2016. Ces chiffres importants non seulement causent d'énormes pertes financières à notre pays mais faussent les calculs sur les données de la production annuelle que chaque pays fait ».

