Libye: A Washington, Fayez al-Sarraj demande la levée de l'embargo sur les armes

« C'est plus logique », estime Lev Dengove, le responsable russe du dossier libyen, car pour lui « dans l'état actuel des choses, une levée d'embargo risque d'intensifier la lutte et d'encourager la course à l'armement entre groupes armés ».

Mais les Américains, tout comme les Européens, ne semblent pas convaincus de la pertinence de cette idée. La France et la Russie, comme plusieurs autres pays, avaient appelé à l'unification de l'armée et aux désarmements des milices.

Il a appelé à lever l'embargo sur les armes imposé à son pays par l'ONU depuis 2011. Les forces fidèles au gouvernement ont besoin de moyens et de matériels pour pouvoir affronter la migration clandestine, le terrorisme et les milices, a-t-il plaidé.

