Congo-Kinshasa: Répression - l'Acaj en appelle à l'ONU qui reconnaît des «inquiétudes»

Si vous posez des entraves à la liberté de circuler des individus y compris des équipes (en charge des) droits de l'homme et des équipes de la Monusco, ça pose problème également. Donc je crois qu'il y a des choses à revoir, et à revoir le plus rapidement possible ».

Documenter le comportement de la police et de l'armée face aux manifestants, c'est ce qu'a fait jeudi le bureau conjoint aux droits de l'homme de l'Onu. Et pour Abdul Aziz Thioye, le directeur du bureau, le bilan n'est pas satisfaisant.

« L'Acaj recommande vivement au représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et au directeur du Bureau conjoint d'informer en toute urgence le Conseil de sécurité des actes de rétrécissement de l'espace des libertés publiques en tant qu'obstacle majeur au processus électoral, et de la nécessité immédiate d'appliquer des sanctions ciblées ».

Un peu moins selon l'ONU qui a recensé aux 186 arrestations, 94 remises en libertés, et rappelons-le, un mort, et au moins 18 blessés, certains par balles.

