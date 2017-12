Congo-Brazzaville: Violences sur des journalistes - Indignation des avocats d'Okombi Salissa

Le prix vise à promouvoir et récompenser la recherche et l'innovation technologique dans les domaines de… Plus »

Nous estimons que ses droits ne sont pas respectés et que la détention dont il fait l'objet à ce jour ne repose plus sur aucune base légale », ajoute l'avocat.

Ils s'en sont pris à plusieurs journalistes, dont le correspondant de RFI et de l'AFP qui a été molesté et a vu son matériel et son téléphone confisqués. RFI et l'AFP ont protesté contre ces violences commises contre leur journaliste et ont exigé la restitution de son matériel.

Les avocats de l'ex-ministre et opposant André Okombi Salissa, inculpé depuis près d'un an pour atteinte à la sûreté de l'Etat, se disent indignés par l'interruption de leur conférence de presse avant même qu'elle ne débute jeudi 30 novembre. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 1er décembre, ils dénoncent «des violences inacceptables dans un Etat de droit».

