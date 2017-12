Tunisie: La Tunisie avec la Belgique, l'Angleterre et le Panama

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné donc hier un avant-goût de ce qui se passera sur les terrains de football, puisqu'on connaît désormais la composition des 8 groupes dans lesquels sont réparties les 32 équipes qualifiées à la phase finale de la prochaine Coupe du monde.

La cérémonie du tirage au sort était à la hauteur de l'événement. La Fifa a vu les choses en grand. La salle de concert du Palais d'Etat du Kremlin a été réquisitionnée pour accueillir la cérémonie du tirage au sort.

Une cérémonie qui a été ouverte par le président russe Vladimir Poutine. A ses côtés, se trouvait le président de la Fifa, Gianni Infantino, qui a tenu à saluer le roi Pelé, l'un des invités prestigieux du tirage au sort.

Mais, il n'y a pas que le roi Pelé qui a fait le déplacement jusqu'à Moscou. Au fait, toute la planète football était présente hier dans les murs du Palais de Kremlin. Ronaldinho, Samuel Eto'o et Marcel Desailly étaient également de la fête.

Derrière les pupitres abritant les fameuses boules du tirage au sort, Diego Maradona, Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Carles Puyol et le Russe Nikita Somonyan ont eu la délicate mission de tirer les noms des quatre équipes qui composeront chacun des huit groupes du premier tour.

Le coup est jouable...

La Tunisie a hérité du groupe G aux côtés de l'Angleterre, la Belgique et le Panama. Ce n'est pas le groupe de la mort, mais ce n'est pas une poule facile non plus.

Dans ce groupe G, la Tunisie croisera le fer avec l'Angleterre qu'elle a affronté lors du Mondial de France en 1998. Les Anglais ont un ascendant psychologique, puisqu'ils nous avaient battus par deux buts à zéro.

S'il y a donc un adversaire qu'il faut craindre du groupe G, c'est bel et bien l'Angleterre. Quant à la Belgique, c'est un adversaire qui force le respect et qui demeure notre principal concurrent pour la qualification au second tour. Rappelons que lors de la Coupe du monde 2002, la Tunisie a fait match nul avec la Belgique.

Les Belges avaient ouvert le score avant que Raouf Bouzaiene n'égalise sur un coup franc direct.

Notre groupe G contient un novice, le Panama, qui dispute sa première phase finale d'une Coupe du monde. Sur le papier, c'est le seul adversaire qui est à notre portée.

Notons que la Tunisie ouvre le Mondial contre l'Angleterre. Un match qu'il faudra savoir bien négocier avec l'espoir de débuter la Coupe du monde sur une note positive en faisant au moins match nul.

Pas facile pour le Maroc

S'il n'y a pas de groupe de la mort dans ce Mondial russe, le Maroc se trouve tout de même dans la poule la plus difficile. Il s'agit du groupe B qu'il partage avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran.

Notons que le pays organisateur, la Russie, ouvrira le bal contre l'Arabie Saoudite. Rendez-vous pris pour le 14 juin 2018.

Si nous avons apprécié hier les prouesses du ballet russe, il faudra dès maintenant se préparer à la difficulté de la tâche qui nous attend en terre russe, sachant que la Belgique est l'une des révélations des éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018. Bon courage et bonne chance pour notre Team national.

Programme de la Tunisie :

-18 juin 2018 (20h00) : Tunisie-Angleterre.

-23 juin 2018 (15h00) : Tunisie-Belgique.

-28 juin 2018 (21h00) : Tunisie-Panama.

Composition des groupes :

-Groupe A : Russie, Arabie Saoudite, Egypte et Uruguay.

-Groupe B : Portugal, Espagne, Maroc et Iran.

-Groupe C : France, Australie, Pérou et Danemark.

-Groupe D : Argentine, Islande, Croatie et Nigeria.

-Groupe E : Brésil, Swaziland, Costa Rica et Serbie.

-Groupe F : Allemagne, Mexique, Suède et République de Corée.

-Groupe G : Belgique, Panama, Tunisie et Angleterre.

-Groupe H : Pologne, Sénégal, Colombie et Japon.