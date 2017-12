Tunisie: Les promoteurs encouragés à s'installer dans les régions

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

D'où la nécessité de changer la donne en développant un tissu industriel solide dans les régions intérieures et d'inciter les hommes d'affaires à y installer leurs entreprises et de bénéficier de l'aide de l'Etat.

Les habitants de ces régions sont obligés alors de se déplacer vers les grandes villes et leurs périphériques en vue de dénicher un emploi, laissant derrière eux leurs familles et leurs enfants.

A noter que la plupart des entreprises industrielles se trouvent dans les zones côtières alors que les régions de l'intérieur (Nord-Ouest, Sud-Ouest et Centre) manquent d'entreprises à cause d'un déséquilibre régional qui a trop duré.

Les entreprises pouvant bénéficier de cet avantage sont celles qui ne sont pas en arrêt d'activité et non concernées par les dispositions de la loi n°36 en date du 29 avril 2016 relative aux dispositions collectives.

Ainsi, l'Etat prend en charge la participation des patrons dans le régime légal de la sécurité sociale pour une durée de trois ans à partir de la date de recrutement au titre des salaires acquittés aux agents de nationalité tunisienne, recrutés de façon permanente et pour la première fois, et ce, sur la période s'étalant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

