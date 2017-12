Ile Maurice: Hackathon - Les chapeaux blancs se réunissent

Ainsi, de 8 h 30 à 17 h 30, les participants vont profiter de la présence des orateurs Codarren Velvindron, advanced skills specialist chez Orange et mentor de Google Code-In et Neeraj Pandey, étudiant en web developing à New Delhi.

Le hacker en herbe et ses amis ont également trouvé des sponsors. «Je suis membre de hackers.mu (NdlR : un groupe de développeurs mauriciens passionnés par l'informatique) et j'ai déjà des connaissances dans la communauté technologique.

Kifah Sheik Meeran a créé le buzz sur les réseaux sociaux. 80 institutions secondaires et d'enseignement supérieur s'y intéressent et 65 applications sont retenues.

