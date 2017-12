Madagascar: Elections - Les présidents des sections sont connus !

Avotra Andriamosa, le maire de Sabotsy Namehana, a maintenu sa candidature. Un revirement justifié et qui priverait certainement de sommeil son adversaire Tota ne sachant pas la vérité sur le soutien annoncé des six sections.

Candidats uniques. Pour la plus petite histoire, 14 anciens présidents sur les 19 en lice car les présidents des trois ligues sont connus depuis l'année dernière, se présentent avec la certitude de passer pour les candidats uniques dont Randrianaivosolomalala du Betsiboka, Hilarion Rarison de la Haute Matsiatra, Mamy Harisolo Amedé d'Itasy et Andrianirina Angelot de Vatovavy Fitovinany.

Une belle bagarre en perspective car il existe des ligues où on dénombre jusqu'à 6 candidats comme à Vakinankaratra et Boeny ainsi qu'à Amoron'i Mania où la course pour la succession du Pasteur Aina fait rage.

La dernière poche de résistance en l'occurrence la section de Tsiroanomandidy a abdiqué au terme d'un véritable rodéo entre le président sortant Désiré Rakotoarimino qui a tout fait pour faire capoter les élections et la représentante de la Commission Nationale Electorale, Justine Rasoanirina, qui s'est amenée sous la protection des gendarmes et d'un huissier de justice.

