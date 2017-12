Tunisie: Chaâlali-Ben Hatira-Mejri - Un fauteuil pour trois !

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

En défense, les choses sont, par contre, beaucoup plus claires. Ménagés lors de la rencontre précédente, Dhaouadi et Chammam retrouveront respectivement leurs postes de défenseur central et de latéral gauche.

Avec le retour de Saâd Bguir et sa bonne forme affichée contre l'ESZ, c'est une place de plus qui se libère à l'entrejeu. Voir Chaâlali décalé à droite est une idée qui peut faire aussi son chemin.

Mejri et Ben Hatira ont démontré qu'ils ont chacun une heure de jeu dans les jambes. Ben Hatira pourrait commencer le match et Mejri le terminer. L'inverse pourrait se faire aussi.

Les absences enregistrées en attaque amèneront Faouzi Benzarti à apporter des changements à sa ligne d'attaque par rapport au dernier match. Khénissi et Ben Youssef retrouveront leurs postes habituels, respectivement en pointe et sur le couloir gauche de l'attaque.

En contrepartie, le technicien « sang et or » récupèrera son attaquant-buteur, Yassine Khénissi, qu'il a préféré ménager lors de la dernière sortie contre l'ESZ en prévision du derby.

