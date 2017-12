Tunisie: Du cœur à l'ouvrage

Les joueurs clubistes, sont-ils sur cette longueur d'onde ? Si l'on se fie aux dires des uns et des autres, on ne peut l'avancer formellement. Oui, les intervenants clubistes n'ont pas envie de jeter de l'huile sur le feu et ont donc forcément oscillé entre envie, ambition et détermination.

En clair, le CA doit rester digne dans l'adversité et prendre le taureau par les cornes. Cette saison, l'écart entre les deux formations est abyssal au classement mais pas au niveau de la qualité des effectifs en présence.

Ce qui fait la différence, c'est la sérénité des uns et l'anxiété des autres. Et pour le CA, ça s'est trop vu sur le terrain. Maintenant, face à un public tout acquis à la cause de l'adversaire, le onze clubiste doit se montrer prudent mais aussi conquérant par moments.

Tout sera important, et pas seulement le défi physique. L'usage du ballon est aussi primordial. Après sa défaite à Bizerte, le CA s'est quelque peu repris à Métlaoui malgré le partage des points.

Et en marge de ce match, les observateurs de tout bord avaient d'ailleurs assuré que le salut du CA face à l'EST passerait par l'engagement des troupes. Il s'agit de ne pas s'enterrer sans lutter. Sinon..

Et dans la perspective du derby, ils sont toujours aussi nombreux parmi les supporters à fonder beaucoup d'espoirs sur le CA pour les représenter dignement.

Même entre déception et futur prometteur, ce CA -- là, dans sa configuration actuelle, ne doit pas laisser un goût d'inachevé, notamment chez ses fans.

Il ne doit surtout pas se faire avoir par la plus grande qualité de son adversaire, l'expérience, élément indispensable dans les grands formats de la saison.

Oui, en dépit du fait que les résultats comptables ne sont pas à la hauteur, le CA n'a pas démérité depuis peu.

Muscler son jeu !

Les erreurs ou sautes de concentration coûtent cher. C'est forcément pénalisant. Mais, à y regarder de plus près, tout n'est pas à jeter au sein de l'effectif clubiste.

Le noyau dur est jeune, l'ossature prend forme, des joueurs s'épanouissent (Khefifi et Nicolas Apoku). Zemzemi et Ouedherfi ont besoin de temps de jeu, Khelil doit prendre son rôle de taulier plus à cœur, et, le tandem Ben Yahia-Darragi doit gagner en constance.

Reste l'arrière-garde où le portier Dkhili alterne le bon et le moins bon mais dispose d'une marge de progression intéressante, alors que Jaziri, Ifa et Belhkiter doivent muscler leur jeu.

Grande satisfaction clubiste, Abdi a débarqué en tant de doublure de Kchok et le voilà devenu un élément clé du CA. Qui a dit que le groupe était figé ?

A Métlaoui, le staff technique l'avait forcément mauvaise sachant que le contenu de la rencontre a plutôt été de bonne facture.

Hormis des temps de jeu poussif (temps fort adverse), les Clubistes ont pris la rencontre par le bon bout, acculant un ESM presque maîtrisée par moments.

Le CA a eu la possession du ballon, s'est procuré des occasions, mais, encore une fois, il a manqué de convertir ses opportunités en but.

A ce niveau de la compétition, ce serait, le cas échéant, une faiblesse quasi rédhibitoire face à l'expérience ancestrale du leader.

Un CA dominateur dans l'engagement mais aussi dans l'organisation tactique, pressant très haut pour récupérer, harceler et ratisser. C'est sur ce dernier point qu'il faudra insister face à l'EST.