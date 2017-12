Madagascar: Pauvreté grandissante - Les économistes interpellent les dirigeants

En bref, les pratiques et la structure de l'économie malgache favorisent la pauvreté de la majorité et l'enrichissement de quelques « élites ».

Dans le passé, Madagascar a déjà connu la pénurie de riz. On avait importé des fertilisants et des semences pour améliorer la production, cela a donné des résultats impressionnants.

Outre ces indicateurs inquiétants, l'évolution du cours de pétrole et la récession du secteur agricole à cause des aléas climatiques nécessitent également des mesures spécifiques. « Si l'on parle de sécheresse, cela se passe généralement sur deux ou trois ans. Il faut prévoir ce fléau en 2018.

Une grande manifestation s'est tenue hier à l'Université d'Antananarivo. Les enseignants et étudiants du Département Economie tirent la sonnette d'alarme, face à la paupérisation, l'inflation, la dégringolade de l'Ariary et d'autres indicateurs alarmants.

