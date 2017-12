Sénégal: Sédhiou - Mobilisation communautaire contre le péril environnemental

Cela n'est pas possible et c'est contraire au développement durable. Nous travaillons aussi à la prévention des feux de brousse en créant des pare feu. Et cela passe par la sensibilisation des communautés sur les avantages de ces mesures préventives».

Face à ces défis majeurs de survie, l'association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE) se pointe en dernier rempart d'une forêt soumise à la voracité des coupeurs indélicats et mus par le gain rapide et précaire.

Le péril rampant sur le couvert végétal ne fait plus de doute dans le Nord de la région de Sédhiou. La mobilité et les velléités des délinquants sous l'emprise des devises étrangères ne sont pas pour calmer le jeu ou l'enjeu des transactions sur les massifs forestiers.

