Egypte: Malgré la crainte du terrorisme, le pays a fêté presque normalement le Mawlid

Et de conclure : « seul un groupe de moutons divisés peut se faire dévorer par le loup. Si nous sommes tous unis pour faire face au terrorisme, on ne flanchera jamais. Parfois, Dieu met du temps à agir, mais il agit toujours. »

Mais, comme beaucoup, il ne craint pas pour sa sécurité. « Bien sûr, dit-il, j'ai peur pour mon pays et son avenir, mais pas pour ma situation personnelle, je ne me sens pas en danger. »

Loin, toutefois, des foules immenses et compactes des années précédentes. Car ce vendredi soir, il fallait faire une longue queue et passer par des portiques de sécurité afin de rentrer dans la zone placée sous haute sécurité.

Malgré l'annulation de certains événements, les célébrations ont bien eu lieu. Célébrer l'anniversaire du prophète est vu comme une forme d'idolâtrie, une pratique répréhensible selon les interprétations les plus rigoristes de l'islam et selon les salafis jihadistes.

