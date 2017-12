Madagascar: Election - Les abus de pouvoir de la CEN et de la FMF dénoncés à la FIFA

Décidément, la commission nationale électorale est prête à tout. Les candidats « gênants » ont été éliminés de la course.

Rien ne va plus. Le torchon brûle entre les ligues régionales et la Commission Nationale Electorale (CNE). Les sabotages sont révélés au grand jour dans le but électoral visant à affaiblir les futurs adversaires.

Abus de pouvoir. Jamais, dans l'histoire d'une élection d'un mouvement sportif on n' a entendu des problèmes et vice de forme. Déjà la nomination des membres au sein de la Commission Nationale Electorale (CNE) fait déjà défaut.

Ils sont tous proches de l'équipe actuelle de la FMF et d'autres membres au sein des commissions. Quid alors de la neutralité et la crédibilité de cette commission ? Ses membres dont on connait les affinités ne ménagent pas leurs efforts pour éliminer certains candidats et favoriser l'élection des « personnes compatibles ».

Coup de théâtre hier au motel lors de la présentation de la liste des candidats recevables à l'élection des présidents des ligues le 15 décembre prochain.

Comme annoncé dans nos précédentes éditions, sur la velléité de la FMF d'éliminer certains candidats. Le doute s'est confirmé avec la décision de la CNE dont on sait qui est derrière ce rejet de candidature.

Dans la ligue de Haute-Matsiatra, la candidate, Raby Razafinambina Myriame alias Mamany Gan ne fera pas partie des éligibles. Selon la décision de la CNE, son dossier manque d'attestation d'activités sur le football.

Pourtant, le guide électoral dans l'article 6 2-2.a stipule que l'attestation sportive sera un atout, ce qui explique qu'elle ne devra pas être un motif de disqualification. L'on se demande alors pourquoi la CNE s'est permis le luxe de rejeter la candidature de Mamany Gan.

Candidat unique. Mais le pire était à Vatovavy Fitovignany (V7V) dont la candidature de Giscard Adriano a été rejetée car le dépôt de dossier est non conforme à l'article 6.2.2 b du guide électoral selon la CNE.

Pour la petite histoire, lors du dépôt de candidature le 10 novembre dernier auprès de la commission électorale, il était accompagné d'un huissier de justice. Angelot Andrianirina, secrétaire général de ladite ligue et unique candidat a fait faux bond lors du dépôt de candidature où il a éteint son téléphone portable.

D'ailleurs, un membre du comité électoral, Armamode Hamad a reçu les dossiers et a envoyé le double à la fédération.

« Dans le principe du respect de la neutralité absolue étant donné que l'actuel secrétaire général de la ligue, Angelot Andrianirina s'est porté candidat à la présidence de ladite ligue ainsi pour éviter le problème de « juge et partie », nous sommes dans l'obligation d'accueillir tous les dossiers de candidature » telle est la teneur de la lettre envoyée par le membre du comité électoral, au secrétaire général de la FMF.

Sans attendre, Giscard a déposé une requête pour détailler les faits surtout du cas du SG de la ligue candidat à la fois juge et partie. A Atsimo-Andrefana, la candidature du président sortant Raherisoa a été rejetée et jugée recevable car il a déposé le dossier hors délai.

Face à cette situation, il y a urgence pour éviter que les problèmes ne persistent et s'enveniment, les présidents de ligues vont porter l'affaire auprès de la FIFA pour dénoncer les irrégularités et les abus de pouvoir de la CNE et des membres au sein du Comité Exécutif de la FMF. Une histoire à suivre...