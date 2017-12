Sénégal: Sedhiou - Célébration du maouloud à Taslima axée sur l'émigration

Le fils du khalife Khalifa Diaby Gassama a salué la grande affluence et la qualité de l'organisation grâce, dit-il à l'accompagnement des pouvoirs publics et de bien d'autres bonnes volontés acquises à la cause de l'islam.

Enfin et dans un tout autre registre, le porte-parole de la famille a sollicité de l'Etat la construction d'une cité pour l'accueil des pèlerins généralement très nombreux et venant de tous les horizons.

Sa connotation esclavagiste a choqué plus d'un et le guide religieux Cheick Sidya Diaby Gassama exhorte les jeunes s'investir dans l'agriculture avec le soutien de l'Etat pour combattre la précarité jugée endémique dans la région.

Et le commerce des êtres humains qui se fait en Libye est une catastrophe. Notre guide Sidya Diaby a toujours encouragé les jeunes à rester au pays et travailler la terre.

A Taslima, ardent foyer religieux situé entre les communes de Bounkiling et Madina Wandifa, des milliers de fidèles musulmans y ont convergé en provenance de plusieurs régions du Sénégal, mais aussi, de la sous-région. Et l'occasion était bien opportune pour dissuader les jeunes à leurs projets d'émigration clandestine.

Le vénéré grand père le faisait dès 1945 à Marsassoum et son fils Cheick El Hadji Sidya Diaby Gassama l'a perpétué. Il a édité des ouvrages au nombre de quatre et le cinquième est en parution».

«Gloire à Dieu Maître de l'univers et des cieux et louanges à son envoyé Seydina Mohamed (PSL)», la rhétorique a sonné en boucle ce jeudi à la cité religieuse de Taslima, à l'occasion de la célébration de la naissance de Mohamed (PSL), le sceau des prophètes.

Et comme toute réponse immédiate, le guide religieux El Hadji Cheick Sidya Diaby Gassama a invité l'Etat du Sénégal à créer les conditions d'insertion des jeunes en errance dans la géhenne du Sahara et de la Libye.

