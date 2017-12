Madagascar: Fitness - Healthy Day - Une journée pour manger sain et léger

En plus d'être une journée fitness et bien-être, Healthy Day est également un moment d'écoute et d'échange entre les participants.

Des collations et menus favorisant la rééducation nutritionnelle. Des moments de partage sur la vie quotidienne. Zumba party et aquagym.

Une matinée chargée d'activités en plein air : aérobic, système tabata, top body challenge, parcours de circuit et jeux sportifs. Une séance de conseils sur le sport et le fitness.

Des activités et des menus spéciaux sont préparés uniquement pour cette journée. 20 à 50 personnes peuvent y participer. Elles seront assistées et dirigées par des coaches professionnels.

