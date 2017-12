Sénégal: Ne tombons pas dans l'euphorie !

Et le sort décida d'envoyer le Sénégal dans le groupe H. Celui de la Pologne, de la Colombie et du Japon.

Et maintenant, arrive le Mondial. Les épouvantails du football avaient fini d'empêcher certaines nations de dormir. L'Argentine, le Brésil, l'Allemagne et surtout l'Espagne étaient à éviter.

C'était lors d'une quart de finale face à la Guinée de Pascal Feindounou et autre Fodé Massaré. En 2008, Henryk Kasperszak a abandonné le navire en pleine tempête. En 2010, le Sénégal a été privé de la plus grande fête du football africain en Angola.

On nous répondra qu'il n'y a pas à se glorifier de ses performances pour la bonne et simple raison que les adversaires sont d'un acabit différent que ceux que la Génération 2002 avait éliminé, notamment, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et la Namibie. Certes !

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.