Ile Maurice: Fausses cartes d'identité - Un vaste réseau dans le viseur des autorités

Ce jour-là, un «client» de la SBM qui aurait usurpé l'identité de Bhargawah Appadoo, accompagné d'Ackbar Khan Bachooa, était venu faire un retrait de Rs 50 000 sur son compte et un transfert d'une somme de Rs 600 000 de la Bank One. Appelé à justifier la provenance de cette somme, le «client» aurait répondu que l'argent provenait de la vente d'un terrain.

Les suspects auraient tenté d'effectuer des retraits de plusieurs milliers de roupies dans des succursales de la State Bank Of Mauritius (SBM) et de la Mauritius Commercial Bank (MCB) en présentant de fausses cartes d'identité biométriques. Un individu qui se serait approprié l'identité d'un certain Bhargawah Appadoo est toujours recherché.

