Sénégal: Tirage mondial 2018 - Les lions dans un groupe «ouvert» et «équilibré»

L'équipe nationale du Sénégal de football connaît les adversaires qu'elle affrontera au premier tour du Mondial russe (14 juin au 15 juillet 2018) à l'issue du tirage qui a été effectué hier, vendredi 1er décembre, à Moscou.

Les Lions qui en seront à leur deuxième participation ont évité les ténors et grands favoris et sont logés dans le Groupe H en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon. Une poule jugée ouverte et équilibrée pour la bande à Aliou Cissé.

Fin du suspense ! L'équipe du Sénégal est fixée depuis hier, vendredi 1er décembre, sur ses adversaires qu'elle affrontera à la prochaine Coupe du monde 2018. A l'issue du tirage au sort effectué à Moscou.

Les Lions ont été placés dans le groupe H, en compagnie de la Pologne, du Japon et de la Colombie.

Un groupe jugé «ouvert et équilibré» puisque les Lions ont pu s'écarter de la route des Cadors et grands favoris de la compétition comme l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil ou encore le Portugal.

Mais la tâche n'en sera pas moins aisée devant des nations qui se distinguent depuis quelques éditions par leur nombre de participations aux dernières phases finales, si elles ne sont pas tout simplment en bonne place dans le dernier classement Fifa qui atteste de leur progression au niveau mondial.

Le Sénégal qui s'est hissé comme la première nation africaine, sera sans doute attendu et engagera la compétition le mardi 15 juin en faisant face à la Pologne qui n'est le moins côté dans l'échiquier.

Pour sa 8e participation, la Pologne s'alignera en effet comme la 7e nation mondiale. Avec en tête son attaquant vedette Lewandowski considéré également comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

Le Sénégal affrontera pour sa deuxiéme sortie, prévue, le dimanche 24 juin, l'équipe du Japon.

La sélection niponne, entraînée par le Serbe Vahid Halilhodzic, ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, a été la quatrième qualifiée pour la compétition dans son groupe B de, zone Asie, après la Russie, pays hôte, le Brésil et l'Iran.

Plus que la Pologne, le Japon est l'une des nations les plus regulières du groupe et n'a jusqu'ici raté aucune phase finale de Coupe du monde depuis sa première participation en 1998.

La bande à Aliou Cissé boucle son parcours dans la poule H en croisant la Colombie de Falcao, de Cuadrado et autre Rodriguez, le jeudi 28 juin. Quoiqu'il en soit la balle est dans le camp de l'équipe du Sénégal.

Les Lions ont huit mois pour affiner leur préparation. Avec l'objectif de déjouer les pronostics et de rêver à une qualification aux huitièmes de finale du Mondial comme lors de sa participation historique en 2002.