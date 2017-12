Madagascar: Campagnes électorales\ HeryRakotomanana - « Essayez de ne pas appeler des artistes pour voir »

L'arrêtage provisoire aura lieu à la fin du mois de janvier 2018 et l'arrêtage définitif le 15 avril. Entre-temps, des audits interne et international des listes électorales seront opérés.

Il en est de même pour les citoyens lambda ayant la chance d'assister à un spectacle gratuit et d'écouter ou non (c'est selon) les balivernes des candidats présents.

« J'invite les politiciens à effectuer des échanges avec la population sans recourir aux prestations des artistes. A partir de là, l'on saura qui sont les plus appréciés et qui sont les victimes de leurs propres manœuvres », indique-t-il.

La veille s'était déroulée, dans la Maison de la Culture un cadre de concertation multi-acteurs durant lequel les autorités locales et les citoyens soulevaient leurs préoccupations et avançaient des propositions.

C'était une occasion pour la commission électorale de sensibiliser les citoyens, en particulier les femmes et les jeunes, à participer activement au processus électoral, en l'occurrence, l'inscription sur les listes électorales et le vote.

