Ile Maurice: Arvin Boolell - «A chaque fois que le MSM est au pouvoir on frôle la pénurie de carburant»

Autre sujet abordé: le Small and Medium Enterprise (SME) Bill. L'ex-parlementaire estime que le projet de loi «va mener la vie dure» aux petites et moyennes entreprises. «Il n'y a même pas d'incentive package prévu pour aider les PME», s'insurge-t-il.

«C'est le pays qu'on pourrait mettre à genoux avec les décisions prises par le gouvernement MSM.» Propos du candidat rouge à la partielle du no18, Arvin Boolell, ce samedi 2 décembre, lors de la conférence de presse du Parti travailliste (PTr). Il s'est aussi prononcé contre plusieurs projets et «négligences du gouvernement», notamment le SME Bill et le PSAC.

