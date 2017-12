Tunisie: Quand la performance devient une culture

Nouvelle étape, nouvelles exigences donc pour un champion qui entame chaque fois une nouvelle phase, avec tout ce qu'elle est censée comporter de priorités et de primeur.

Le temps de passage moyen, ainsi que l'impression qui se dégage accréditent la thèse d'une marge de manœuvre plus éclairée, plus étendue.

Avec essentiellement un esprit tourné vers l'exploit, mais particulièrement vers la culture de performance. Lorsque le talent se double d'efficacité, le résultat est là et bien là.

Le tennis fait partie de ces sports qui ont réussi à donner une bonne impression au-delà de ce qui est permis.

On ne peut que retenir cette volonté débordante à forcer les choses et qui est le point fort des différentes parties prenantes. Et en premier lieu la fédération et sa présidente Salma Mouelhi.

Nous pensons que le meilleur est encore à venir pour Malek Jaziri et de tous les tennismen qui veulent emprunter sa voie. Il est aujourd'hui dans la force de l'âge et il fait preuve d'avoir les dispositions nécessaires pour relever les différents défis auxquels il est censé faire face...

Il lui arrive de plus en plus souvent de marquer sa présence dans la cour des grands, de prouver qu'il peut aller loin, de dominer son sujet comme il sait vraiment bien le faire.

Dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il ne cesse de laisser entrevoir, elle suscite à la fois le respect et l'estime.

Mais le tennis tunisien, c'est aussi le rassemblement de joueurs costauds, avec notamment une expression à base de talents individuels additionnés.

Potentiel et optimisation

Il faut dire que la fédération, qui a organisé une cérémonie en l'honneur de Malek Jaziri en hommage à ses belles performances au cours de l'année 2017 et qui lui ont valu de se hisser pour la première fois dans le Top 50 du classement ATP en occupant la 47e place, meilleur classement jamais réalisé par un joueur dans l'histoire du tennis tunisien, s'investit à fond et déclenche à travers tout le travail accompli une métamorphose susceptible de pousser ses sportifs vers l'avant.

A l'instar de Malek Jaziri et Ons Jabeur, les ambitions de la fédération ne sont pas restées les mêmes. Plu encore : elles reflètent une belle marge de progression. Une stratégie, une vocation qui semblent porter leurs fruits et qui ne manquent pas de montrer la voie à d'autres fédérations.

D'ailleurs, c'est à la génération actuelle de sportifs et de responsables d'écrire leur propre histoire.

De le vouloir et de le mériter. Il y a un genre d'implication et de complicité assez particulier entre la fédération et ses joueurs et autour duquel le tennis tunisien se construit, se revendique. Aussi bien dans la difficulté que dans la sérénité.

La métamorphose et le progrès parlent d'eux-mêmes. Au-delà de ce qui est permis, c'est l'avenir de tout un sport qui est aujourd'hui en marche.

Autant dire que l'on fait preuve non seulement d'abnégation et de détermination pour aller droit au but, mais aussi et surtout d'un esprit visionnaire et prospectif.

Pour cette raison, la fédération n'a jamais cessé de préparer l'avenir d'une discipline qui n'a plus aujourd'hui d'autre alternative que d'évoluer. Beaucoup de choses ont changé, ont pris une nouvelle forme. C'est tout le tennis qui se dote de nouvelles prérogatives. D'une nouvelle vocation...

De nombreuses personnalités, membres du gouvernement, figures sportives, présidents de fédérations nationales sportives, membres du bureau exécutif du Comité National Olympique, journalistes, ainsi que des membres de la famille du joueur ont assisté à la cérémonie organisée en l'honneur du champion.

Majdouline Charni, ministre de la Jeunesse et des Sports, a insisté à cette occasion sur les résultats et les performances réalisés par Jaziri au cours de l'année 2017.

Elle a indiqué qu'ils reflètent l'histoire de la réussite d'un sportif qui a cru en ses capacités et qui s'est battu pour arriver au plus haut sommet, affirmant qu'il est une grande fierté pour le sport tunisien.

Le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, a pour sa part mis l'accent sur le rôle important du sport dans le développement économique et social du pays, affirmant que la Tunisie a besoin des jeunes qui croient aux valeurs sportives, au dépassement et à l'effort et que Malek Jaziri et le nageur Oussama Mellouli sont les symboles de ces valeurs.

Samir Bettaïeb, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, a salué quant à lui le rôle des sports individuels qui ne cessent de faire honneur à la Tunisie.

Il a félicité le joueur de tennis pour les performances réalisées malgré la situation difficile que connaît le pays.

«La réussite de Malek Jaziri doit être un exemple et une locomotive pour les autres sportifs», a encore fait savoir le ministre, qui a saisi l'occasion pour déplorer et dénoncer le fléau de la violence qui sévit dans certains stades.

Rabiaa Najlaoui, conseillère auprès du président de la République chargée de la Jeunesse, a indiqué que Malek Jaziri est une fierté pour le sport tunisien et que ses belles performances donnent de l'espoir à la jeunesse sportive et apportent de la joie au pays qui a besoin de telles réussites pour surmonter les handicaps.

Le président du Comité National Olympique Tunisien, Mehrez Boussayane, a salué l'esprit de combativité et la détermination de Malek Jaziri qui occupait la 300e place du classement ATP et qui a réussi en moins de six ans à rejoindre le Top 50. Il a également relevé le rôle important de l'Open de Tunis qui a donné l'occasion à plusieurs joueurs de s'illustrer au plan international.

La présidente de la fédération, Selma Mouelhi, a exprimé pour sa part sa grande satisfaction quant aux exploits de Jaziri au cours de l'année 2017 et qui lui ont permis de se hisser à la 47e place mondiale.

Elle a rendu hommage au courage et à la persévérance du champion tunisien qui a cru en ses capacités et a consenti beaucoup de sacrifices pour arriver à se maintenir dans le Top 50 pour la deuxième année consécutive.