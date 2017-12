Tunisie: Abdelkader Nacef honoré

A 194 jours du coup d'envoi de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Russie a donné… Plus »

Après la mascarade de la sélection tunisienne de karaté (aucune médaille et non classée) aux derniers Championnats du monde des jeunes, la DTN a contacté l'ex-sélectionneur national (l'entraîneur qui a permis à Boutheïna Hasnaoui d'être vice-championne du monde à Paris) Mohamed Jemaâ pour prendre les destinées de la sélection tunisienne des juniors.

La Fédération internationale de karaté a envoyé un télégramme au ministère de la Jeunesse et des Sports pour avoir des éclaircissements sur le comportement d'un arbitre tunisien qui a passé les examens du diplôme de coach mondial à la place du sélectionneur national qui est venu en retard au centre d'examens à Tenerife. Il est à souligner que ce présumé arbitre a payé 500 euros et il a été récompensé par le chef de délégation.

On parle de plus en plus de l'organisation de la première édition de l'Open international de Zaghouan au mois de mars 2018.

