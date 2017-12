Mali: Saint-Etienne - Fousseni Diawara pas inquiet pour son ancien club

Actuel 12ème de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a connu un bon début de saison avant de plonger par la suite. Pointé du doigt pour les mauvais résultats de ces dernières semaines, Oscar Garcia, qui a remplacé Christophe Galtier l'été dernier, a été démis de ses fonctions et remplacé par Julien Sablé, mais ça ne va toujours pas pour les Verts. Toutefois, Fousséni Diawara, ancien joueur de l'ASSE, estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter.

« Inquiet ? Honnêtement, non. Je ne suis pas plus inquiet que ça. On traverse une période de doutes mais on a de bons joueurs », a assuré le Malien au média But. Pour ce dernier, le retour des blessés et le mercato hivernal permettra à son ancien club de se refaire une nouvelle santé.

« Loïc (ndlr : Perrin) est revenu, Cabella va revenir, Hamouma aussi. Et le mercato va permettre de réajuster un peu l'effectif », espère-t-il.